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Köylü istedi, belediye yeniledi

Marmaris'te, Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda yer alan ve yerel halkın köylü pazarı diye adlandırdığı pazaryerinin çatısı belediye ekipleri tarafından yenilendi.
12 Temmuz 2018 19:13
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Köylü istedi, belediye yeniledi

Üreticiler, bulundukları alandaki çatının özellikle yağışlı havalarda su akıtması nedeniyle Belediye'ye şikayette bulundu. Üreticilerin taleplerini dikkate alan Marmaris Belediyesi çatıyı tamamen yeniledi. Çalışmayı mutlulukla karşılayan köylü üreticiler, ekiplere teşekkür etti. En kalabalık günde 10 üreticinin yer aldığı Köylü Pazarı, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri açılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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