|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Köylü istedi, belediye yeniledi
Marmaris'te, Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda yer alan ve yerel halkın köylü pazarı diye adlandırdığı pazaryerinin çatısı belediye ekipleri tarafından yenilendi.
Üreticiler, bulundukları alandaki çatının özellikle yağışlı havalarda su akıtması nedeniyle Belediye'ye şikayette bulundu. Üreticilerin taleplerini dikkate alan Marmaris Belediyesi çatıyı tamamen yeniledi. Çalışmayı mutlulukla karşılayan köylü üreticiler, ekiplere teşekkür etti. En kalabalık günde 10 üreticinin yer aldığı Köylü Pazarı, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri açılıyor.
Bu haber 807 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI