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Bakan Ziya Selçuk, Memur Sen heyetiyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur Sen heyetiyle görüştü
12 Temmuz 2018 19:12
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Bakan Ziya Selçuk, Memur Sen heyetiyle görüştü

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk'a yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, görüşmede eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Öğretmene daha fazla itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelere ağırlık verilmesi, eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi, sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için çalışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi ve seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge müjdesinin verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Yalçın, istihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istihdam, eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki zorlular ve mahrumiyetler, kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazandırılması, performans değerlendirmesinin bakanlık gündeminden tamamen kaldırılması, okul yöneticilerinin işveren muamelesi görmesi, alan değişikliği talepleri, okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı, 40 yaş mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar da dahil olmak üzere eğitimin ve eğitimcilerin tüm sorunları ve çözüm önerileri paylaşıldı.
Memurlar.Net
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