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Arı kovanından uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde arı kovanı içerisine gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek Çaylı Mahallesi Aksu Sokak'ta belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada arı kovanı içerisine gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ve boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çok sayıda dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Mevlüt A. (25) gözaltına alındı.
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