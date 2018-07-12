Polis, kaskı olmayan sürücülere kask hediye etti

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber çoğalan motosiklet kullanıcılarının olası bir kaza durumunda en az zarar görmeleri için polis ekipleri Mimar Sinan Parkı önünde uygulama yaptı. Yapılan uygulamaya katılan ve kaskları bulunmayan motosiklet sürücülerine polis ekipleri ceza kesmek yerine kask hediye etti.

Vatandaşlar yapılan uygulamadan ve hediye edilen kasklardan dolayı trafik polislerine teşekkür etti.