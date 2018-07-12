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Serbest kaldı, 4 kişiyi vurdu

Muğla'da karısına ait iş yerini yakan ve adli makamlarca serbest bırakılan şahıs, aynı iş yerini basarak eşi, kayınvalidesini ve 2 restoran çalışanını silahla yaraladı. Mezarlık önünde intihara kalkışan şahıs 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.
12 Temmuz 2018 19:31
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Serbest kaldı, 4 kişiyi vurdu

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da 20 Haziran'da karısına ait iş yerini yakan ve adli makamlarca serbest bırakılan Gazi K., silahla aynı iş yerini bastı. Şahıs karısı Sibel İşler K., Kayınvalidesi Nevin Dinç ve iki restoran çalışanını yaraladıktan sonra kaçtı. Olayda yaralanan Sibel İşler K., Nevin Dinç, restoran çalışanları Mehmet Emin Kaya ve Ahmet Aydın ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mezarlıkta intihara kalkıştı

Aracıyla Menteşe ilçesine bağlı kırsal Kafaca Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık önüne gelen Gazi K., jandarmayı arayarak eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, elinde silahıyla bekleyen şahsı ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları trafiğe kapatarak üç saat boyunca şahsı ikna etmek için uğraştı. Olay yerine ambulans, Muğla Jandarma Komando ekipleri ve polis özel harekat sevk edildi. Olay yerine Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun sel de geldi. 3 saatlik ikna çalışmalarının ardından Gazi K. silahını yere bırakarak teslim oldu ve İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gazi K.'nin eşi Sibel İşler K., eşinin iş yerini yakmasının ardından yaptığı açıklamada, can güvenliğinin bulunmadığını söylemiş ve eşinin adli kontrol şartı ile serbest kalmasının hala hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.

Menken Hülya arık ile evliyken banka soymaya kalktı

Gazi K.'nin 1998 yılında manken Hülya Arık ile evliyken İstanbul'da soygun için banka basmıştı. Gazi K., vücudundaki bombaları patlatacağını söyleyince vurularak yakalanmıştı. Gazi K.'nin banka soygunu esnasında düzenlenen operasyonda bacağından vurularak yakalanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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