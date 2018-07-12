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Erdoğan TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'ı tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'a tebrik telgrafı gönderdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım'a bir telgraf göndererek tebrik ve başarı dileklerini iletti.
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