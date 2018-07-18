|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Seçimden önce vaat edilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor.
Seçim öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeline yönelik en büyük vaadi; polis, öğretmen, din hizmetleri ve sağlık personelinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı şeklinde açıklamasıydı.
24 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 hafta geçti.
Henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil.
Ancak yöneticilerin şunu bilmesi gerekiyor.
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için şuan yaş haddi dışında kimse emekli olmuyor.
Zira, 3600 ek göstergeye emekli olunması halinde daha fazla emekli ikramiyesi alınacak.
Dolaysıyla bu vaadin nasıl hayata geçirileceği konusunun bir an önce ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 12,280 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI