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Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor

Seçimden önce vaat edilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor.
18 Temmuz 2018 10:16
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Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor

Seçim öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeline yönelik en büyük vaadi; polis, öğretmen, din hizmetleri ve sağlık personelinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı şeklinde açıklamasıydı.

24 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 hafta geçti.

Henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil.

Ancak yöneticilerin şunu bilmesi gerekiyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için şuan yaş haddi dışında kimse emekli olmuyor.

Zira, 3600 ek göstergeye emekli olunması halinde daha fazla emekli ikramiyesi alınacak.

Dolaysıyla bu vaadin nasıl hayata geçirileceği konusunun bir an önce ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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