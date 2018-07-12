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60 puan altı verilerek elenen öğretmen adayları
Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarında 60 puan altı puan vererek elediği öğretmen adayları...
MEB, dün yaptığı açıklamayla, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıklamıştı.
Genel olarak adaylara KPSS puanlarına yakın sözlü sınav puanı verilirken bazı adaylara ise 60 puan altı verilmiştir.
60 altı puan verilen bazı adayların sonuç kağıtlarını dün yayınlamıştık. Bugün elimize ulaşan diğer sonuç kağıtlarını yayınlıyoruz.
Aşağıdaki aday, ailesinden açıkta bulunanları, ihraç olan kimsenin olmadığını, bunda kendi kusuru olmadığını belirtmektedir.
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