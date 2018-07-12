Kur artışında %25 ile ilk büyük zam iPhone'da

Dolardaki artışın tüketici ürünlerine ne zaman yansıyacağı konuşulurken, teknoloji dünyasında son dönemdeki en büyük zam Apple'dan geldi.

EN UCUZ iPHONE 5.199 TL OLDU

Şirketin iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefon modelleri ciddi bir fiyat artışı gördü. Ortalama artış yüzde 25'i bulurken, en pahalı model 256 GB depolama alanına sahip iPhone X oldu. Cihaz, Türkiye'de satışa çıktığında 6.899 TL fiyat etiketine sahipti, bugün Apple'ın Türkiye web sitesindeki satış fiyatı ise 8.599 TL oldu ve iPhone X, ülkenin en pahalı akıllı telefonu unvanını korudu.

Firmanın en uygun fiyatlı güncel iPhone modeli olan iPhone 8'in 64 GB'lık modeli ise 4.149 TL tanıtım fiyatını 5.199 TL'ye çıktı.

SAMSUNG'UN EN UYGUN AMİRAL GEMİSİ 5.499 TL

Samsung'un resmi fiyatları da Apple gibi kendi e-ticaret sitesinde görülebiliyor. Firmanın son dönemde tanıttığı Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde de fiyatlar tanıtımdan bu yana artış gösterdiği görülüyor. Buna göre tanıtıldığında en düşük fiyata sahip olan model 4.499 TL ile 64 GB depolama alanına sahip Galaxy Note 8 idi. Bu telefonun fiyatı şu anda 5.499 TL.

En yüksek fiyatlı olan 256 GB'lık Galaxy S9+ herhangi bir artış görmezken, 128 GB'lık Galaxy S9+'ın fiyatı da son dönemde 5.699 TL'ye çıkmış durumda. Aşağıda tümünü görebileceğiniz fiyatlara baktığımızda, Samsung'un bu modeller için ortalama fiyat artış oranı yüzde 5,5 olarak karşımıza çıkıyor.

SAMSUNG'UN %5,5'LUK ARTIŞI DOLARDAN DEĞİL

Dolar kurunun zam olarak karşımıza çıkması konusunda şunu hatırlatmamızda fayda var. Samsung genellikle burada resmi fiyatları tutarken, diğer mağazalar ve e-ticaret sitelerinde çeşitli kampanyalarla ürünlerin satışa çıkmasından bir süre sonra daha uygun fiyatla telefonları almak mümkün oluyor.

Son nesil iPhone'lara kadar fiyatlarını tüm satış noktalarında sabit tutan Apple, bu yıl Samsung'a benzer şekilde, web sitesinde korurken, internette ve mağazalarda çeşitli kampanyalarla fiyatların düştüğünü gördük. Bu, Apple için bir ilk oldu.

iPHONE'DA ZAM HER YERE YANSIMADI

Halihazırda iPhone X'in 64 GB'lık modelini 7.499 TL'ye Apple web sitesinde görmemize karşın, e-ticaret sitelerinde 5.699 TL'ye bulabilmek mümkün. Ancak stoklar tükendiğinde bu fiyatlar her yer için geçerli olacaktır.

Apple'ın zamlarından sadece telefonlar etkilenmedi. MacBook dizüstülerin giriş model fiyatı 6.200 TL'den 7.699 TL'ye çıkarken, Apple Watch'un başlangıç fiyatı 1.999 TL'ye, iPad Pro'nunki ise 3.699 TL'ye yükseldi.

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