Eski Jandarma Alay Komutanı Tarım hakim karşısında

ERDOĞAN: BAKAN YARDIMCISI SAYISI 2 VEYA 3 OLABİLİR Başkan Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, yeni kabineyle ilgili seçimlerindeki detayları da ilk kez açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: Bakan yardımcıları birden fazla olabilecek, bazılarında ikiyi bazılarında üçü zorlayacağız. Bakanlıkların güçlü olması lazım. İşlevlerine göre belirleyip çalışmaları güçlü hale getirmek istiyoruz. Personelde ciddi manada üst düzey yönetici de azaltmaya gidiyoruz. Amerika'yı düşünün, bir bakanın altında üç tane, dört tane bakan yardımcısı var. Biz de bakanlığın vasfına göre buralarda bu tür adımları atacağız. Bakan yardımcılarını da bakan arkadaşlarımız delege edecek. Sistemin bir diğer özelliği yalın olması