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En güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştılar

Edirne'ye gelen fotoğrafçılar en güzel ayçiçeği karesini çekmek için birbiriyle yarıştı.
12 Temmuz 2018 19:55
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En güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştılar

Edirne'de ayçiçeği tarlalarında gerçekleştirilen foto safaride fotoğrafçılar en güzel anı yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Ayçiçeği Tarla Günleri Foto Safari etkinliği düzenledi. Edirne'den ve şehir dışından yaklaşık 20 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte 14 bölgede fotoğraf çekimleri yapıldı.

Edirne'nin simgesel yapılarıyla ayçiçekleri aynı kareye denk getirmek için fotoğrafçılar yoğun çaba sarf etti.

Sosyal medya üzerinden gerçekleşecek yarışma ile dereceye giren fotoğrafçılar ödüllendirilecek.

Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, doğası, kültürü ve gastronomik özellikleriyle Edirne'nin marka bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'deki turizm çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Bacıoğlu, "Daha önce yaptığımız lavanta tarlalarındaki etkinlikler çok ses getirdi. Bu anlamda ayçiçek tarlalarında da daha sonrası uluslararası bir festivale dönüşecek programın temelini attık. Ayçiçeğinin sarısı gökyüzünün mavisi Edirne'nin tarihi değerleri çok güzel karelere yansıdı. Bu organizasyonumuz agroturizm çeşitliliği için bir katkıdır." dedi.
Anadolu Ajansı
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