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Türk yargısı darbeci askerlerden hesap sordu

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İzmir ve Denizli'de bu yıl karara bağlanan davalarda, darbeci askerlere yaptıklarının hesabı soruldu.
12 Temmuz 2018 19:58
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Türk yargısı darbeci askerlerden hesap sordu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İzmir ve Denizli'de aktif rol alan darbeci askerlerden hesap soran Türk yargısı, sanıklardan 106'sına ağırlaştırılmış müebbet, 4'üne ise müebbet hapis cezası verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 280 sanığın yargılandığı dava, 30 Ocak 2017'de başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren davanın 21 Mayıs 2018'deki duruşmasında 137 sanık hakkında karar verildi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önceden dosyasını ayıran mahkeme, 142 sanıkla ilgili kararını ise sonraya bıraktı.

Mahkeme heyeti, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İtirafçı olan sanıkların hapis cezasında indirim

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet bu cezaları "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları" gerekçesiyle önce 20 yıla sonra da TCK'nın ilgili maddesi gereğince 16 yıl 8 aya indirdi.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Denizli'deki darbeci askerlere müebbet

Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada ise 9 Ocak 2018'de karar çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman, eski yarbay Avşın Yapar, eski albay Ziver İnci, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski teğmen Muhammet Ekinci'nin "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek anayasayı ihlal suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar İnci, Ay, Ekinci ve Yapar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, TCK'nin 62. maddesi uyarınca, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.
Anadolu Ajansı
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