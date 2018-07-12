'Attığım her adımda şehidim aklıma geliyor'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, kendilerini hep gururlandıran oğullarının acısını yüreğinde yaşıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Baysan'ın babası Ramazan Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının unutulmasının çok zor olduğunu belirtti.

Hain kalkışmada evladını kaybeden bir anne-baba olarak içlerindeki acının asla dinmeyeceğinin altını çizen Baysan, "Bizim gibi yüzlercesi var, unutulur mu? İkinci yılı olacak ama benim için her gün bir yıl dönümü gibi, unutulmuyor. Gece gündüz attığım her adımda hep gözümün önüne geliyor, onu hatırlamadığım gün yoktur." dedi.

"Mesleğinin hakkını verdi"

Oğluna mesleğe girdiğinden ölünceye kadar tam olarak güvendiğini aktaran baba Baysan, şöyle konuştu:

"Oğlum benim güvenimi hiç istismar etmedi. O, gerçek anlamda özenerek ve isteyerek mesleğinin hakkını verdi. Eğer Özel Harekat ekipleri Ankara'ya inseydi o gece, bunlar bu kadar tahribat yapamazdı. Bunu bildikleri için öncelikle Özel Harekatı devre dışı bırakmaya çalıştılar, ben öyle düşünüyorum. Bir yerde Özel Harekatı devre dışı bıraktılar."

Kalkışmanın ardından FETÖ ile bağlantısı olan kişilerin gözaltına alınarak yargılanmaya başlandığını anlatan Baysan, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin de yakalanmasını istedi.

Baba Baysan, "Bu iş 15-20 kişinin yapacağı bir iş değil, bu işin içinde yurt içi, yurt dışı güçler var. Bir an önce deşifre olsunlar ve cezalarını görsünler. Ülkeyi bu hale getirmeye hiçbirinin haddi yok." dedi.

"Oğlum hep gurur verdi"

Anne Hanife Baysan ise oğlunun fotoğrafından gözünü ayırmadan yaşlı gözlerle "Bir gün olsun unutmadık ki. Hep gelecek zannediyorum, hep bekliyorum. Çok zor. Benim oğlum hep gurur verdi bize, çocukluğundan beri hep gururlandırdı bizi. Öyle bir evlat yok, hiç başımızı öne eğmedi." ifadelerini kullandı.