1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Attığım her adımda şehidim aklıma geliyor'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, oğullarının acısını bir gün bile olsa unutamıyor.
12 Temmuz 2018 20:01
Yazdır
'Attığım her adımda şehidim aklıma geliyor'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, kendilerini hep gururlandıran oğullarının acısını yüreğinde yaşıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Baysan'ın babası Ramazan Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının unutulmasının çok zor olduğunu belirtti.

Hain kalkışmada evladını kaybeden bir anne-baba olarak içlerindeki acının asla dinmeyeceğinin altını çizen Baysan, "Bizim gibi yüzlercesi var, unutulur mu? İkinci yılı olacak ama benim için her gün bir yıl dönümü gibi, unutulmuyor. Gece gündüz attığım her adımda hep gözümün önüne geliyor, onu hatırlamadığım gün yoktur." dedi.

"Mesleğinin hakkını verdi"

Oğluna mesleğe girdiğinden ölünceye kadar tam olarak güvendiğini aktaran baba Baysan, şöyle konuştu:

"Oğlum benim güvenimi hiç istismar etmedi. O, gerçek anlamda özenerek ve isteyerek mesleğinin hakkını verdi. Eğer Özel Harekat ekipleri Ankara'ya inseydi o gece, bunlar bu kadar tahribat yapamazdı. Bunu bildikleri için öncelikle Özel Harekatı devre dışı bırakmaya çalıştılar, ben öyle düşünüyorum. Bir yerde Özel Harekatı devre dışı bıraktılar."

Kalkışmanın ardından FETÖ ile bağlantısı olan kişilerin gözaltına alınarak yargılanmaya başlandığını anlatan Baysan, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin de yakalanmasını istedi.

Baba Baysan, "Bu iş 15-20 kişinin yapacağı bir iş değil, bu işin içinde yurt içi, yurt dışı güçler var. Bir an önce deşifre olsunlar ve cezalarını görsünler. Ülkeyi bu hale getirmeye hiçbirinin haddi yok." dedi.

"Oğlum hep gurur verdi"

Anne Hanife Baysan ise oğlunun fotoğrafından gözünü ayırmadan yaşlı gözlerle "Bir gün olsun unutmadık ki. Hep gelecek zannediyorum, hep bekliyorum. Çok zor. Benim oğlum hep gurur verdi bize, çocukluğundan beri hep gururlandırdı bizi. Öyle bir evlat yok, hiç başımızı öne eğmedi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haber 529 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
13 Temmuz 2018 01:12		 İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
13 Temmuz 2018 00:42
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
13 Temmuz 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
12 Temmuz 2018 23:11
Çipras: Erdoğan ile kolay bir görüşme değildi
12 Temmuz 2018 22:48		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik telefonu
12 Temmuz 2018 22:45
İnce: Apolet meselesini fazla uzattım, hata ettim
12 Temmuz 2018 22:41		 Validen gelin ve damada 'balkon' jesti
12 Temmuz 2018 22:29
Dünden bugüne Meclis Başkanları
12 Temmuz 2018 22:21		 Şişli Belediyesi zabıtası yürüyemeyen adamı sokağa bıraktı
12 Temmuz 2018 22:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
Isparta'da FETÖ Operasyonu: 14 rütbeli asker tutuklandı
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atıştırmalık 3
yaşamak 2
yerry mina 3
karnıyarık 7
17.30 3
Hz.Muhammed 1
ayla 1
asdjkljasdjs 4
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 6
cüneyt çakır 2
SON İLANLAR
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam