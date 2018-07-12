ÖSYM'ye çağrı: 12 Ağustos'ta 2 sınav daha var

Bilindiği üzere ÖSYM'ce 26 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda uygulanan sınav Ankara Esenboğa Sınav Merkezi'ndeki teknik arıza nedeniyle ertelenmişti.

Söz konusu sınavın yeniden uygulanması hakkında yapılan yeni duyuruya göre yeni sınav tarihi 12 Ağustos 2018 Pazar günü, saat 10 olarak belirlenmiştir.

Fakat aynı tarih ve saatte sınav tarihleri daha önceden belirlenmiş ve açıklanmış PTT Uzman Yardımcılığı, Vergi Müfettişi Yardımcılığı sınavları bulunmaktadır ve bunlar çakışmaktadır.

Bu sözkonusu sınavlar için başvurular daha önceden yapılmış ve sınav ücretleri de yatırılmıştır.

Eğer duyurudaki tarihte sınav yapıldığı takdirde bir kısım adaylar yeniden mağdur olacaktır.

Diğer taraftan, 26 Mayıs'taki Sayıştay sınavı ikiye bölünerek yapılmıştı. Teknik arızanın olmadığı bölüm geçerli kabul edilmiştir. Bu durum adayların tepkilerine neden olmaktadır. Aynı sorulara muhatap olmayan adayların aynı sıralamaya girecek olması, kurum ile sınavı giren adayları davalık yapabilecektir.

Adaylar yaşanan bu iki sorunla ilgili olarak, Başkanlığın çözüm üretmesini beklemektedir.