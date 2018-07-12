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Ağabeyinden tek yadigar 12 yaşındaki yeğeni

FETÖ'nün darbe girişiminde tek kardeşini şehit veren Mevlüt Yıldırım, ağabeyinin emaneti olan 12 yaşındaki yeğeni ile ilgilenerek acısını dindirmeye çalışıyor.
12 Temmuz 2018 20:04
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Ağabeyinden tek yadigar 12 yaşındaki yeğeni

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, tek kardeşini şehit veren Mevlüt Yıldırım, ağabeyinin emaneti olan 12 yaşındaki yeğeni ile ilgilenerek teselli buluyor.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı koymak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Gökhan Yıldırım, darbecilerin helikopterden attığı bombayla şehit oldu.

Antalya'da çalışan ağabeyinin, eşiyle ayrı yaşadıklarını, 15 Temmuz öncesinde de oğlunu görmek için Ankara'ya geldiğini anlatan Mevlüt Yıldırım, "Şehit olduğu gün, dayımlara gitmek için benden onların telefon numarasını istemişti. Bir kağıda yazmış ve cebine koymuş. Ertesi gün de beraber oğlu Saffet'i görmeye gidecektik. O gece darbe girişimi öğrenince, Balgat'taki evden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmiş. Hastaneye gittiğimizde, 15 Temmuz'un ilk şehitlerinden olduğunu gördüm. İki kardeştik, tek başımıza kaldık. İki tane benim çocuğum var, bir tane de ağabeyimin üç çocukla kaldık." diye konuştu.

Yıldırım, o gece darbe girişimine karşı koymak için kendisinin de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi'ne gittiğini belirterek, ağabeyi cep telefonu kullanmadığı için bir türlü haber alamadıklarını hastaneye kaldırıldığında ise cebindeki kağıtta yazan numaradan, dayılarından haber aldıklarını söyledi.

"Ağabeyim benim bütün ailemdi"

Babaları vefat ettiğinde, kendisinin 8 aylık, ağabeyi Gökhan Yıldırım'ın ise henüz 1,5 yaşında olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Babam askerde kaza kurşunuyla vefat etmiş. Annemiz de evlenmiş, biz iki kardeşi de babaanne ve dedemiz büyüttü. Dedem ve babaannem vefat ettikten sonra da ağabeyim 15 yaşından itibaren hep çalıştı. Dedemin evinde iki kardeş beraber kaldık. Hep beraber okuduk, askere gittik, bütün hayatımız hep birlikte geçti. Anne, baba sevgisi görmedim. Ben hep ağabeyimle büyüdüm ve onla yaşadık. Annem, babam, kardeşim, her şeyim benim ağabeyimdi. O gidince, dünyam başıma yıkıldı."

"Yeğenime sarılınca ağabeyimin kokusunu alıyorum"

Yıldırım, ağabeyinin vefatının üzerinden geçen ilk yılın çok zor olduğunu dile getirerek, en çok da Şereflikoçhisar'da yaşayan yeğenini görmeye giderken zorlandığını kaydetti.

Yeğeninden ayrılırken yaşadıklarını unutamayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Her gittiğimde ağabeyimin kokusunu alıyorum. Çocuk da aynı şekilde beni görüyor. Dönerken camdaki bakışını unutamıyorum. Her gün gitmek, görmek istiyorum. En son bir ay önce gördüğümde ilk defa babasıyla ilgili bir şey sordu. Mezarına beraber gittik. Yeğenim Saffet bize geldiğinde, eşim çocuklara yanında 'baba' kelimesini çok kullanmayın diye tembihliyor. Ben küçükken anne, baba konuşulduğu zaman o ortamdan kaçardım. Yaşadığım için çocuğun psikolojini anlayabiliyorum. 'Amcam' dediği zaman ben bitiyorum. Benim iki tane değil şu an üç tane çocuğum var. Her gün gitmek isteyip gidememek çok zor bir şey. Ağabeyimin vatanı, milleti için vücudunu kalkan olarak kullanması, şehit olması bizim içimizi soğutuyor."

Anadolu Ajansı
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