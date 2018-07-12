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Düzbağ Projesi'nin çoğu bitti azı kaldı
Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak projenin yüzde 75'i tamamlandı.
Türkiye'nin içme suyu alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin yüzde 75'i tamamlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ve kentin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak projedeki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.
İsale hattına 2 bin 600 milimetre çapında 61 bin metre boru döşenen projenin, yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Şehre su temini için büyük öneme sahip 3 bin 600 metre uzunluğundaki Düzbağ Tüneli'nde ise kazı çalışmaları tamamlandı.
Yaklaşık 1 milyar lira bütçeye sahip olan proje tamamlandığında Gaziantep, kaynak suyu kalitesinde suya kavuşacak.
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