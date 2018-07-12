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EGM'den, ihraç edilen 9 bin polisin itiraz süreci için açıklama

701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Emniyet Teşkilatı eski personeli tarafından Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna elektronik ortamda başvuru usulü hakkında duyuru
12 Temmuz 2018 20:18
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EGM'den, ihraç edilen 9 bin polisin itiraz süreci için açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama

701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Emniyet Teşkilatı eski personeli tarafından Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna elektronik ortamda başvuru usulü hakkında duyuru

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş olup bu Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

08.07.2018 tarihli 30299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan veya haklarında çeşitli tedbirler uygulanan Emniyet Teşkilatı eski personelinin 685 sayılı KHK kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapacakları başvuruda izleyecekleri usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak olup, başvurular Valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

Başvurular, https://ohalkomisyonu.basbakanlık.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak olup, 5 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgileri formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümünde, (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusuna ilişkin beyanlar yazılabilecektir.

Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte Valiliklere veya Emniyet Genel Müdürlüğü Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hizmet binasında oluşturulacak müracaat masasına teslim edilecek ve buradaki görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.

Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net - Özel

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