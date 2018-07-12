|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Aksaray'da polis memurunu yaralayan kişi yakalandı
Aksaray'da, gasp ve hırsızlık suçlarından aranırken, başka bir gasp girişimi sırasında kendisine müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayarak kaçan Hünkar K. yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gasp ve hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hünkar K. (18), yeniden gasp girişiminde bulunduğu sırada kendisine müdahale eden bir polis memurunu bıçakla yaralayarak kaçtı.
Hünkar K'nın, Hamidiye Mahallesi 754. Sokak'ta saklandığını tespit eden Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonda mahalledeki çok sayıda bina, iş yerleri, bodrum katlar ve depolar arandı. Bir binanın çatı katında gizlendiği belirlenen zanlı, burada polis ekiplerince yakalandı.
İtfaiye aracının yardımıyla çatıdan indirilen Hünkar K, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlının bıçakla yaraladığı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu haber 742 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI