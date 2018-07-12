Gaziler ile sanıklar arasındaki arbede

Ermiş, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nın karşısındaki binada devam eden davada beraat kararı verilmesiyle kimi sanıkların zafer işareti yapıp marş söylemeleri üzerine gerginlik yaşandığını belirtti.

Olaylara tanık olduğunu vurgulayan Ermiş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının karar duruşmasında bir arbede yaşandı. Duruşmada 44 sanığın beraatine karar verildiğinde sanıkların bir kısmı Harbiye Marşı söyleyip zafer işareti yaptı. Sanıklar, gazilerimizi tahrik etti. Bu arbede esnasında 2 gazimiz hafif şekilde yaralandı." dedi.

Ermiş, bazı sosyal medya hesapları ile gazilerin üye olduğu gruplarda 'gazilerin ayağı kırıldı' şeklinde haberlerin yayıldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"Sanıklar, gazilerimizi tahrik etti" diyen Ermiş, "İki gazimizin durumunu da yakından takip ettik. Çıkan arbede sırasında hafif yaralanan Faruk Ölmez isimli gazimiz, Anadolu Yakası'ndaki bir hastanede müşahede altına alındı. Gerekli tetkikleri yapıldı. Ayağında kırık değil de tendonunda ezilme ve ödem tespit edildi. Sağ ayağına atel takıldı. Şu anda durumu iyi. Yakında taburcu edilecek. Diğer gazimiz Osman Demir ise arbede esnasında kasığına darbe almış. Gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi." diye konuştu.

Silivri'deki mahkemede görevli askerlerin gerekli müdahaleyi yaptığını hatırlatan Ermiş, "Çok şükür büyük ve çok üzüntü verici bir durum yaşanmadı. Her 2 gazimiz için gerekli tedavi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Çok önemli bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün gazi ve şehit yakınlardan sorumlu olduğunu vurgulayan İl Müdürü Selamettin Ermiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mahkemede 44 kişi hakkında beraat kararı verilmesi gazilerimizi üzdü. Üstüne üstlük bir de sanıkların Harbiye Marşı'nı söyleyip zafer işaretleri yapmaları tepkiye yol açtı. Sanıkların tavırları tahrik edici oldu. Gaziler de tepkilerini gösterdiler. Ben kendilerini aradım, tek tek kendileriyle görüştüm. Arkadaşlarımız, gazilerimizin yanındalar. Şimdilik bir sıkıntı yok."