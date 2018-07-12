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Uyuşturucu satıcılarıyla polis arasında çatışma
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 1 şüpheli ölü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe mevkisinde depo olarak kullanılan bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda depoda bulunan şüpheliler polise ateş açtı.
Çıkan çatışmada bir şüpheli ölü olarak ele geçirildi, bir kişi yakalandı.
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