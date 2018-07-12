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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Vural (43) idaresindeki 66 NL 847 plakalı kamyonet, Kayseri-Yozgat karayolunun Çokumeşme mevkisinde kontrolden çıkıp karşı yola geçerek Salim Akça (46) yönetimindeki 66 EG 035 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Vural, 112 Acil Servis ekiplerince ile kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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