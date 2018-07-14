|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çalışma Meclisinde, hali hazırda olmayan unvanlara yer verildi
10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan Çalışma Meclisi organında, şuan bulunmayan ve 2008 öncesinde yer alan unvanlara yer verildi.
Daha önceki memurlar.net haberlerinde yer aldığı zere, 16 Bakanlığın teşkilatına dair düzenlemeler, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer aldı.
Kararnamenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının teşkilatını düzenleyen bölümünde aşağıdaki maddeye yer verildi:
"Çalışma Meclisi
DEĞERLENDİRME
1- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü gibi unvanlar hali hazırda bulunmamaktadır.
2- Bu unvanlara, 3 Nolu Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de yer verilmemiştir.
3- İş Teftiş Kurulu Başkanı diye bir unvan da bulunmamaktadır. Kararnamede bu unvan "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak yer almaktadır.
4- Yapılan bu önemli yanlışlık, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uyum Komisyonu Yazım Ekibinde çalışan Mehmet Uçum, Yavuz Atar, Mustafa Özyar, Metin Yener'in hiçbir kamu kurumunun katkısına ihtiyaç duymadan, kararname metinlerini yazdıklarını göstermektedir. Bu çalışma şekli sağlıklı değildir.
Bu haber 10,802 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI