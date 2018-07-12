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Görünüşünü değiştirmek isteyenler yazı tercih ediyor

Dış görünüşünü değiştirmek için "plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi" branşından online kanallar aracılığıyla randevu alanların en çok temmuz ve ağustos aylarını tercih ettiği belirlendi.
12 Temmuz 2018 23:07
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Görünüşünü değiştirmek isteyenler yazı tercih ediyor

Türkiye'de sağlık alanında online kanalların kullanımı giderek yaygınlaşırken, online randevu da daha sık başvurulan bir seçenek haline geliyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemnin (MHRS) bu davranışın oluşmasında önemli olduğu görülüyor.

Sağlık araştırması yapan kullanıcılarla sağlık profesyoneli, doktor ve uzmanları bir araya getiren Doktor Takvimi internet sitesi, bir yıl boyunca alınan 200 bin randevu üzerinden "hasta ve danışanların yılın hangi zamanlarında hangi branşlardan daha çok randevu aldığı"na ilişkin verileri derledi.

Araştırmaya göre, site üzerinden alınan randevu sayılarına bakıldığında, yılın en yoğun döneminin "aralık" ayı olduğu görülüyor. Aralık ayının ardından "kasım" ve "ekim" geliyor.

Yılın son aylarında randevu talebindeki artışın nedeni, sonbahar ve kış mevsimlerinin hasta ve danışanlar, okul döneminin çocuklar ve ebeveynler üzerindeki etkileri olarak görülüyor.

Online kanallar üzerinden yüzde 19,93 ile en çok randevu alınan "kadın hastalıkları ve doğum", tüm uzmanlık dalları arasında ilk sırada bulunuyor. "Kadın hastalıkları ve doğum" branşını, sırasıyla "plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi", "dermatoloji", "diş hekimliği" ve "çocuk sağlığı ve hastalıkları" izliyor.

"Kadın hastalıkları ve doğum" branşında mayıs ayından başlayarak yılın geri kalanında ve genelinde devam eden, gözle görülür bir randevu talebi söz konusu.

Çocuk hastalıkları randevuları eylülden itibaren yükseliyor

Hasta ve danışanların en fazla randevu aldıkları uzmanlık alanlarından biri olan "plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi", en yoğun dönemini temmuz ve ağustos aylarında geçiriyor.

Diyetisyenlerden alınan randevular da benzer dönemlerde artış gösteriyor. Artıştaki temel sebep, insanların yaz aylarında dış görünüşlerinden rahatsız hissettikleri noktalarda değişime karar vermeleri ve bir sonraki yaza hazırlık olarak açıklanıyor.

"Dermatoloji" branşında en çok randevunun haziran, temmuz ve ağustos aylarında alınması, yaz mevsiminin ciltler üzerindeki yoğun etkisinin bir yansıması olarak görülüyor.

"Diş hekimliği"nde ise temmuz, ağustos ve aralık aylarında yoğun randevu talebi gözleniyor.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuklarla ilgili branşlardaki randevularda ise yılın ilk aylarında ve ortalarında doğrusal bir eğilim varken, okulların açılma dönemine denk gelen eylül ayından aralık ayına kadar yükseliş öne çıkıyor.

"Yoğunlukta, utanma hissiyatı ve tabular da etkili"

Doktor Takvimi Üst Yöneticisi (CEO) Cem Yücelten, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye verilerini grubun faaliyet gösterdiği başta Polonya, İtalya, İspanya, Brezilya ve Meksika'daki verilerle kıyaslayabildiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Burada 2 temel farklılık dikkati çekiyor: İlk olarak kadın hastalıkları ve doğum branşının diğer ülkelerde oransal olarak bu kadar yüksek bir paya sahip olmadığını görüyoruz. Bu branş her ülkede popüler ama oransal yoğunluk Türkiye'de çok daha fazla. Bu yoğunlukta, utanma hissiyatı ve tabular da etkili oluyor. İkinci olarak psikolog ve diş hekimi kullanımının grubumuzdaki diğer ülkelerde daha yaygın olduğunu görüyoruz. Diş hekimliği bizde de en popüler branşlar arasında olsa da nüfusa oranlı arama ve randevu sayısına baktığımızda net bir fark görebiliyoruz. Sonuçlar, ağız ve diş sağlığımızı ihmal ettiğimizi ortaya koyuyor. Psikologa gitmek ise ülkemizde yeni yeni tabana yayılan bir davranış. Avrupa ülkelerinde ise bu davranış daha yaygın ve bu da sonuçlarda kendini belli ediyor."
Anadolu Ajansı
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