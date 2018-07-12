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Hippoterapinin merkezi engellileri bekliyor

Eskişehir'de 2016 yılında hizmete açılan Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, artık zihinsel ve bedensel engelliler ile ortopedik engelli gazilere de rehabilitasyon sağlayacak.
12 Temmuz 2018 20:55
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Hippoterapinin merkezi engellileri bekliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunun Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, artık uzman personeli ve sertifikalı hippoterapi uzmanlarıyla zihinsel ve bedensel engelliler ile ortopedik engelli gazilere de hizmet verecek.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından 1,9 milyon lira maliyetle inşa edilen ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunun Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 yılında faaliyete geçti.

Toplam alanı 90 bin metrekare olan merkezin 2 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunuyor. 15 atın rahatlıkla bakılabileceği bir tavlaya da sahip merkezde engellilerin hazırlık yapacağı odalar, akademik ve idari personel için ofisler, bir kafeterya ile depolar yer alıyor.

Hippoterapi konusunda uzman eğiticilere sahip merkez, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) iş birliğiyle yürütülen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) Teknik Destek Programı kapsamında aralarında doktor ve psikologların da bulunduğu 17 sağlık personelini atlı terapi konusunda eğiterek, Türkiye'deki eğitimli, becerileri belgelendirilmiş uzman ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Merkezde, uzman personel ve eğitimci sağlık personeli tarafından kurulan özel parkurlarda atlarla bir araya getirilen zihinsel ve bedensel engelliler ile ortopedik engelli terör gazilerinin sosyal yaşama dahil olması amaçlanıyor.

"Atlar ve evcil hayvanlar iyileşmede önemli"

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı terapinin özellikle ortopedik ve zihinsel engellilerin vücut koordinasyon yeteneklerini geliştirmek ve sosyal ilişkilerini daha kolay yürütebilir hale gelmeleri için geliştirilmiş bir terapi yöntemi olduğunu kaydetti.

Tarih boyunca atlarla ve bütün evcil hayvanlarla insanların kurdukları münasebetlerin ne kadar sağaltıcı ve iyileştirici olduğunun bilindiğini ifade eden Avcı, "Bugün modern tıp artık, başta atlar olmak üzere bütün evcil hayvanların, kedilerin, köpeklerin insanlarla bir arada olmalarının, dostluk oluşturmalarının, arkadaş olmalarının, özellikle çocuklarımızın, zihinsel engelli ya da herhangi bir bakım sıkıntısı olan, ortopedik engelli çocuklarımızın sağaltımında, hayata tutunmalarında, hayattan zevk almalarında çok büyük katkılarının olduğunu bütün araştırmalarında gösteriyor." diye konuştu.

"Dünya standardında"

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan da merkezin dünya standardında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzle yapacağımız protokol çerçevesinde sertifikalandırdığımız sağlık personelinin haftada iki gün merkezimizde görevlendirilmesini amaçlıyoruz. Merkezimize gelen engelliler, sağlık personeli tarafından raporlarına göre hazırlanan özel oyun parkurlarında atlarımız eşliğinde rehabilite ediliyor. Terör gazilerimizden oluşan bir binicilik milli takımı oluşturmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
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