1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Morbeyin mağduru olan taşeron personel açtığı davayı kazandı

Morbeyin mağduru olan taşeron personel 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmadığı gerekçesiyle, yaptığı başvurunun iptaline dair açtığı davayı kazandı
12 Temmuz 2018 21:45
Yazdır
Morbeyin mağduru olan taşeron personel açtığı davayı kazandı

Kayseri Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan bir taşeron personel, 696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçmek için başvuru yapmıştır.

Ancak kamu kurumu, kanunda yazan, "4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olma" şartını taşımadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.

Taşeron personel, 1/4/2017 tarihinde Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ancak daha sonra, taşeron personelin morbeyin mağduru olduğu ortaya çıkmış ve personel 29/12/2017 tarihinde tahliye edilmiş, 29/3/2018 tarihinde de beraat etmiştir.

Davayı açan personel kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı kadro alamadığını belirtmiş ve idare mahkemesinde dava açmıştır.

Kayseri İdare Mahkemesi, davacının durumunun mucbir sebepler içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve idare işlemini iptal etmiştir.

Bu karar, idarenin, Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluyla başvurması sonrasında kesinleşecektir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 13,039 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahkemeden, yeterlik sınavını kazanıp müfettişliğe ataması yapılmayanlar için karar
19 Haziran 2018 10:14		 Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçerli midir?
08 Haziran 2018 14:04
Seçimler nedeniyle, memurun yıllık veya mazeret izni kısıtlanabilir mi?
22 Mayıs 2018 00:03		 Hak edilen yıllık izni vermeyen idareye tazminat davası
21 Mayıs 2018 10:05
İdari işleme karşı başvuru yolları ve süresi gösterilmediği takdirde dava açma süresi işlemez!
24 Nisan 2018 10:06		 Teknisyen yardımcılarının lehine olan Bölge İdare Mahkemesi kararları da var
10 Nisan 2018 18:49
Çay demleme ve çay servisi işi, teknisyen yardımcısına yatırılabilir mi?
09 Nisan 2018 10:40		 Yıllık izni var diye mazeret izni verilemez mi?
27 Mart 2018 10:17
OHAL Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada, İdare mahkemesinin ilk kararı
26 Mart 2018 10:02		 Destekten yoksun kalma tazminatı ve yeniden evlenme durumu
17 Mart 2018 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
Isparta'da FETÖ Operasyonu: 14 rütbeli asker tutuklandı
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düşünmeden yazmak 1
diş fırçalamak 1
fiat 3
Cristiano Ronaldo 2
berke özer 1
soul kitchen 1
Srebrenitsa Katliamı 3
dünya 1
atıştırmalık 3
denemekte fayda var 3
SON İLANLAR
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam