|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Morbeyin mağduru olan taşeron personel açtığı davayı kazandı
Morbeyin mağduru olan taşeron personel 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmadığı gerekçesiyle, yaptığı başvurunun iptaline dair açtığı davayı kazandı
Kayseri Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan bir taşeron personel, 696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçmek için başvuru yapmıştır.
Ancak kamu kurumu, kanunda yazan, "4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olma" şartını taşımadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.
Taşeron personel, 1/4/2017 tarihinde Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ancak daha sonra, taşeron personelin morbeyin mağduru olduğu ortaya çıkmış ve personel 29/12/2017 tarihinde tahliye edilmiş, 29/3/2018 tarihinde de beraat etmiştir.
Davayı açan personel kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı kadro alamadığını belirtmiş ve idare mahkemesinde dava açmıştır.
Kayseri İdare Mahkemesi, davacının durumunun mucbir sebepler içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve idare işlemini iptal etmiştir.
Bu karar, idarenin, Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluyla başvurması sonrasında kesinleşecektir.
Bu haber 13,039 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI