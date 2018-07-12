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Afrika dışında insana ait en eski kanıt bulundu

Afrika kıtası dışında insanın varlığına dair bilinen en eski kanıtın bulunduğu bildirildi.
12 Temmuz 2018 21:01
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Afrika dışında insana ait en eski kanıt bulundu

Afrika kıtası dışında insanın varlığına dair bilinen en eski kanıtın bulunduğu bildirildi.

İngiliz ve Çinli bilim adamları, Çin'de bulunan taş aletlerin, bölgede 2,12 milyon yıl önce ilkel insanın varlığına kanıt teşkil ettiğini açıkladı.

Çeşitli amaçlarla kullanıldığı düşünülen taş aletlerin, Çin'in kuzeyinde Şangçın'da bulunduğu ve çoğunun kuvarzit olduğu belirtildi.

Keşfin ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

Daha önce de Gürcistan'ın Dmanisi kasabasında insana ait 1,8 milyon yıllık kanıtlar bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
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