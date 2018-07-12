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3 boyutlu röntgen ilk kez insan üzerinde denendi

CERN'den yapılan açıklamada, Yeni Zelandalı bilim adamlarının, ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgeni insan üzerinde denediği ifade edildi.
12 Temmuz 2018 21:04
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3 boyutlu röntgen ilk kez insan üzerinde denendi

Yeni Zelandalı bilim adamlarının, ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgeni insan üzerinde denediği bildirildi.

Phys.org. adlı internet sitesinin haberine göre, görüntüleme teknolojisine, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) fizik laboratuvarı katkı sağladı.

Geleneksel siyah-beyaz röntgen tekniğini temel alan, bünyesinde parçacık izleme teknolojisini barındıran renkli ve 3 boyutlu röntgenin, tıbbi teşhis alanında önemli gelişme kaydedilmesini sağlaması ümit ediliyor.

CERN'den yapılan açıklamada, "Bu renkli, 3 boyutlu görüntüleme tekniği, daha net filmlerle doktorların hastalara daha doğru teşhisler koymasına yardım edebilir." ifadesi kullanıldı.

"Medipix" adı verilen tekniğin, objektifin kapağı açıldığında piksellerle çarpışırken her atom-altı parçacığı tespit eden bir kamera gibi çalıştığı belirtildi.

Röntgenin, kemik, kas ve kıkırdak arasındaki farkı, aynı zamanda kanserli tümörlerin boyutu ve yerini çok net gösteren görüntüler elde edebileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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