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'Baba hakkını helal et, diyemedim'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehit Cemal Demir oğlu Yusuf Demir, "Ani ölümü insanı sarsıyor. Soramadım, 'Baba hakkını helal et.' diyemedim. Bu dokunuyor." dedi.
12 Temmuz 2018 21:10
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'Baba hakkını helal et, diyemedim'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği Cemal Demir'in oğlu Yusuf Demir, "Ani ölümü insanı sarsıyor. Soramadım, 'Baba hakkını helal et' diyemedim. Bu dokunuyor. 5 dakika önce muhabbet ediyorsun, babanlasın, 5 dakika sonra yok. Hastanede ayaklarını sevdim... 2 sene geçti hala gelecek diye bekliyorum. Özlem artıyor. Gidenin yeri hiçbir zaman dolmuyor. Her sene de özlem giderek artacak." dedi.

FETÖ'nün kana buladığı 15 Temmuz gecesinin kahramanlardan biri olan ve 67 yaşında hayata veda eden şehit Cemal Demir, vefatının ikinci yılında sevenleri tarafından özlemle anılıyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Demir, oğlu Yusuf Demir ile iş için gittiği Bilecik'ten dönerken Çamlıca Gişeleri'nde, henüz anlamlandıramadığı bir karmaşayla karşılaştı.

Daha sonra FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu haberini alan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğluna aracın rotasını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çevirmesini söyledi.

Tırlarla, tanklarla kapatılan yollar nedeniyle araçla ancak Kısıklı'ya kadar ilerleyebilen Demir, oğlu Yusuf Demir ve ismi bilinmeyen binlerle, adını o karanlık gecenin kahramanlarından alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürümeye başladı.

Ellerinde Türk Bayrağı, dillerinde tekbirle ilerleyen vatandaşların arasına karışan Demir, sabaha karşı darbecilerin, ellerinde bayraktan başka hiçbir şey bulunmayan sivillerin üzerine ölüm kustuğu silahlardan çıkan kurşunla şehit edildi.

Demir ailesi, babalarına olan özlemlerini, Cemal Demir'in ismini taşıyan torunu Mert Cemal ile gidermeye çalışıyor.

"Oğlum darbe oluyor, Allah yardım etsin"

Hem o gecenin tanığı hem de şehidin oğlu olan Yusuf Demir, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Demir, "Çamlıca gişelere geldiğimizde, 'asker var köprüde' dediler ama kimse şüphelenmedi. Ne zaman 'köprüde tank var' dediler işte o zaman babamın dediği ilk şey 'Oğlum darbe oluyor, Allah yardım etsin." oldu." ifadeleriyle sözlerine başladı.

Demir, daha sonra Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine rotayı köprüye çevirdiklerini aktararak, trafik nedeniyle ancak Kısıklı'ya ulaşabildiklerini, burada araçlarını bırakıp yürüyerek "Vatan sağ olsun" diyerek köprüye ulaştıklarını ifade etti.

Daha sonra köprüde ayrıldıklarını, sabaha karşı yaşanan patlamadan sonra hemen babasını aradığını ancak ulaşamadığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İçim yanmıştı. O etkiyle köprüye koşmaya başladım. En son babamın telefonunu biri açtı, babamı sordum. Karşımdaki kişi de 'Amcanın bir şeyi yok, ufak bir yarası var, hastaneye gidiyoruz.' dedi. Meğerse babamın atar damarı parçalanmış. Hastaneye gittim, ortalık can pazarı. Kimin ne yaptığı belli değil, öğlene kadar hastanelerde babamı aradım. Ameliyattaymış, eve de haber vermedim. Ne zaman ki babamı buldum, yoğun bakımda dediler, doktor 'Kurtaramaya biliriz' dedi. Bunun üstünden 1 saat sonra da babam vefat etti."

"Özlem her geçen gün artıyor"

Yusuf Demir, "Babam vefatından bir gün önce esnaf arkadaşlarıyla sohbet ederken 'şehit' olma arzusunu dile getirmiş. 'Herhalde Mevlam dualarını kabul etti' dedik. Herkesin sevdiği insandı babam." dedi.

O gece yaşananların gerçek olduğunu dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"O gece yaşananlar gerçek olmasa niye silahın üzerine bayraklarla yürünsün? Bu millet bu kadar aptal mı? Can bu kadar ucuz değil. Yani o akşamki olay bambaşka bir olay. Allah bir daha yaşatmasın. Elinde bir silah olsa ya da düşman olsa vurursun. Kendi milletin, kendi insanın. Benim verdiğim vergiyle silahı kullanan asker bize silah çekiyor. Ne yapacaksın? Müslüman diyoruz ama Müslüman Müslümana bunu yapmaz. Silahsız insana kimse ateş etmez."

Çocukluğundan beri babasıyla beraber olduğunu, evlerinin, işlerinin beraber olduğunu, her yere birlikte gittiklerini dile getiren Demir, "Ani ölümü insanı sarsıyor. Soramadım, 'Baba hakkını helal et' diyemedim. Bu dokunuyor. 5 dakika önce muhabbet ediyorsun babanlasın, 5 dakika sonra yok. Hastanede ayaklarını sevdim... 2 sene geçti hala gelecek diye bekliyorum. Özlem artıyor. Gidenin yeri hiçbir zaman dolmuyor. Her sene de özlem giderek artacak." diye konuştu.

Demir, sözlerini, "Yine olsa yine giderim. Niye gitmeyelim? Bizim bu ülkeden başka ülkemiz yok. Bunu bu millet bilsin. Başka ülkemiz yok, başka Türkiye yok. Bu halk da buna hiçbir zaman müsaade etmeyecek." diyerek tamamladı.

Anadolu Ajansı
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