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Fedakar anneye 'Fahri Mezun Belgesi'

SAÜ Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'a 4 yıl hukuk metinlerini okuyarak büyük fedakarlık örneği sergileyen anne Havva Kul'a "fahri mezun belgesi" verildi.
12 Temmuz 2018 21:30
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Fedakar anneye 'Fahri Mezun Belgesi'

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyarak büyük fedakarlık örneği sergileyen anne Havva Kul'a "fahri mezun belgesi" verilmesi görüntülerini paylaştı.

Kocaeli'de yaşayan görme engelli Berru Merve Kul, 4 yıl boyunca annesi Havva Kul'un okuduğu hukuk metinlerine çalışarak çok istediği SAÜ Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.

Kızına 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, onunla üniversiteye giderek büyük fedakarlık örneği gösteren Havva Kul da SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından ödüllendirildi.

SAÜ, düzenlenen törende mezuniyet belgesini alan Berru Merve Kul ve "fahri mezun belgesi" alan annesi Havva Kul'un görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde sahneye gelen öğrenci Berru Merve ile annesi Havva Kul'un belgelerini alması, öğrencilerin ve akademisyenlerin anne ve kızını alkışlaması ve SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen'in konuşması yer alıyor.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki mezuniyet töreninde 4 yıl boyunca bütün hukuk materyallerinin okunmasında ve çocuğunun zor süreçlerinde fedakarca yardım eden anneye fahri mezuniyet belgesi verdiklerini söyledi.

Berru'nun engeline rağmen Hukuk Fakültesi gibi zor bir fakülteyi 4 yılda bitirmesinde ciddi fedakarlık olduğunu aktaran Bilen, "Ciddi bir enerji ve gayret gösteren hem öğrencimize hem annesine teşekkür etmek istedik. Böylesine fedakar, sesi soluğu çıkmaksızın işine odaklı, memleket için üniversitemizde başarı gösteren aileyi ve kızlarını tebrik etmek istedik." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan haberin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Bilen, şunları kaydetti:

"Doğrusu bu ailenin göstermiş olduğu olumlu tepkinin dışında hiç şüphesiz toplumumuzun böyle bir olaya gösterdiği duyarlılık ayrıca takdire değer bir şeydir. Toplumumuzun vicdanında bu tür duyarlılığın önemini hissetmiş olmak bizi ayrıca mutlu etti. Çok kolay bir fakülte değil. Hatemi'ye atfedilen bir söz vardır; 'Hukuk Fakültesi'ni bitiren bir parça kendisinden, 5 yılda bitiren ise hukuk materyalinden tüketmiş olur.' diye ifade ettiği bir cümle. Bu kadar ağır bir müfredat ve kapsamlı bir eğitim sürecini ifade eden fakültedeki zor süreci, bu öğrencimizin, ailesinin ve fakülte birincisi olan öğrencimizin fedakar şekilde yardım ederek bu fakülteyi 4 yılda bitirecek başarıyı göstermiş olması bizim açımızdan takdir edilmesi gereken bir duygu. Öğrencimizle ve annesiyle gurur duyduk, mutlu olduk. Toplumumuzdaki tepki oldukça sevindirici."

Anadolu Ajansı
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