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100 yaşını pasta keserek kutladı

Ordu'da yaşayan 5 çocuk annesi Şahinde Ünlü, 100 yaşına hayatında ilk kez doğum günü pastası keserek girdi.
12 Temmuz 2018 21:34
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100 yaşını pasta keserek kutladı

Ordu'da yaşayan 5 çocuk annesi Şahinde Ünlü, 100 yaşına girdiği doğum gününü mahalle sakinleri ile pasta keserek kutladı.

Perşembe ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde ikamet eden Şahinde Ünlü'nün 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. Şahinde Ünlü, mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumu üfledi.

Şahinde Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100. yaşında kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür etti.

5 çocuk annesi olduğunu, aynı zamanda torunun torununu gördüğünü ifade eden Ünlü, "Hayatımız çalışmakla geçti. Halen de kendimi iyi hissediyorum. Bugünlerimize şükürler olsun." dedi.

Sadece kulaklarında biraz sorun olduğunu anlatan Şahinde Ünlü, bunun dışında sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını aktaran Şahinde Ünlü, "Bu beni çok mutlu etti. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Şahinde Ünlü'nün 77 yaşındaki kızı Maliha Gültekin ise "Annem bugün tam 100 yaşına girdi ve kendisine Allah hayırlı nice ömürler versin. Kendisi bizleri büyüttü ve bu seviyeye getirdi. Allah nasip etti torununun torununu gördü. Biz de bundan dolayı 100'üncü yılı anısına doğum gününü kutlayalım istedik. Bu nedenle kendisine hazırladığımız pastayı ikram etti." dedi.

Annesinin hayatında ilk kez bu şekilde doğum günü kutladığını söyleyen Gültekin, "Annem ilerleyen yaşına rağmen halen çok dinç. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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