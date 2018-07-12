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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında karar
Denizli'nin Kale ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik davada yargılanan 8 sanıktan 7'sine, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9 ay hapis cezaları verildi.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, 5'i tutuklu 8 sanık ile avukatları katıldı.
İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.
Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.
Sanıklardan Güray Bayraktar'a 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 5 sanığa 6 yıl 3'er ay, 1 sanığa da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, bir zanlının beraatine hükmetti.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenken ihraç edilen 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.
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