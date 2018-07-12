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Kaymakamın makam aracı seyir halindeyken yandı

Osmaniye'de, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam otomobili, şehir merkezinden ilçeye dönerken alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.
12 Temmuz 2018 21:42
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Kaymakamın makam aracı seyir halindeyken yandı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'den Bahçe ilçesine dönen Osman Traş idaresindeki 80 AA 001 plakalı makam otomobilinin motor kısmı, Hasanbeyli yol ayırımında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kaymakam Gültekin ve şoförü Traş'ın aracı terk etmesinin ardından alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerin de desteğiyle yaptığı müdahale sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Müfit Gültekin ve Osman Traş'ın yara almadan atlattığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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