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Şişli Belediyesi zabıtası yürüyemeyen adamı sokağa bıraktı
İstanbul Mecidiyeköy'de mendil satarak yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Ufuk Ozan, iddialara göre Şişli Belediyesi Zabıtalar tarafından alınarak Kağıthane'ye bırakıldı. Rahatsızlığı nedeniyle ayakta duramayan adamın yardımına 112 ekipleri yetişti.
Akşam saatlerinde Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde saat 20:00 sıralarında vatandaşlar yerde yatan yaşlı adamı gördü. Yürüyemeyen ve iddialara göre Şişli Belediyesi zabıtaları tarafından buraya bırakıldığını belirten 55 yaşındaki Ufuk Ozan, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan yaşlı adamı götürmek istedi. Polis ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle ayaklarının üzerine basamayan yaşlı adamın götürülmesi için 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı adama ilk muayenesini yaptıktan sonra sedyeye alınarak ambulansa konuldu. 55 yaşındaki Ufuk Ozan daha sonra ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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