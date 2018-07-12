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Amazon'un hisseleri rekor kırdı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da serveti arttı.
12 Temmuz 2018 22:25
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Amazon'un hisseleri rekor kırdı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1.755 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandı.

Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Şirketin piyasa değeri de bugün 20 milyar dolar artarak 866,5 milyar dolara ulaştı.

Amazon, 951 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve pazartesi günü başlayarak 36 saat sürecek "Prime Day"e işaret ederek, şirketin hisselerine olan talebin arttığını belirtiyor.

Amazon'un "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, "Prime Day"deki kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

- Bezos'un serveti 3 milyar dolar arttı

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un da serveti bugün yükseliş gösterdi.

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesine göre Bezos'un serveti bugün 3,1 milyar dolar artarak 147,5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini güçlendirdi.

Anadolu Ajansı
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