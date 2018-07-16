YÖK, görevde yükselme sınavını iptal etmeyip, ertelemeli

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerde görev yapan idari personele yönelik merkezi görevde yükselme sınavı yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarından Mart ayında talep toplamıştır.

Toplanılan taleplerin ardından üniversitelerden gelen talepler üzerine, talepte bulunan üniversitelerin idari personelleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusunu ve görevde yükselme sınav konularını geçtiğimiz Nisan ayında yayımlamıştır.

Sınav duyurusunda hangi üniversitelerin sınava katılacağı, sınavda soru sorulacak mevzuatlar ve sınavın Anadolu Üniversitesi tarafından merkezi olarak yapılacağı duyurulmuştu. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında ise sınav kılavuzunu yayımlayarak sınavın 08 Eylül 2018 tarihinde yapılacağını, sınava başvuru tarihlerini ve sınav kurallarını açıkladı.

24 Haziran tarihinde yapılan genel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçiş yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlamak adına çok sayıda kanunda değişikliğe gidildi. Sınavla ilgili ilk duyurunun yapıldığı Nisan ayından bugün kadar Kanun, KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sınav konuları arasında yer alan mevzuatlardan 11 tane kanun, 2 adet KHK ve 2 adet yönetmelikten bir kısmı yürürlükten kaldırılıp yenisi yayımlandı, bir kısmı tamamen yürürlükten kaldırıldı, bir kısmı ise bazı maddeleri değiştirildi. Bu değişikliklerin ilerleyen günlerde devam edip etmeyeceği bilinmemektedir.

Mevzuat hükümlerinde meydana gelen bu baş döndürücü değişiklikleri, sınava girecek adaylar takip etmekte zorlanmaktadır. Sınavın yapılmasına sayılı günlerin kaldığı bugünlerde YÖK; 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile ilgili yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yılarca görevde yükselme sınavı yapmayan üniversiteler dikkate alındığında, bölünerek ikiye ayrılan üniversiteleri de dikkate alarak YÖK, sınava girecek adayları rahatlatılması için sınavın iptali değil de ileri bir tarihe ertelendiğinin açıklanmasını gecikmeksizin duyurmalıdır.

Ahmet KANDEMİR