Çipras: Erdoğan ile kolay bir görüşme değildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmede kendisinin 1 Mart tarihinde Meriç Nehri'nde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri konusuna değindiğini belirten Çipras, Erdoğan'ın da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ üyesi askerin iadesi konusuna değindiğini açıkladı. Çipras, "Ben ısrarla 2 Yunan askeri konusuna değindim. Tabi Türk başkan 8 asker konusuna değindi. Ben de kendisine yargının bağımsız olduğunu belirttim. Bu meselenin iki ülke ilişkilerinde önemli olduğu ortaya çıktı. İki konunun birbiri ile direkt bağlantısı olduğu ortaya çıkmadı. Ama Türk başkan 8 asker konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Çünkü darbeye fiilen katıldıklarına inanmakta. Ama kendisine 8 asker konusunun 2 Yunan askeri konusu ile farklı olduğunu anlattım. İltica talebinde bulunan askerler ile yanlışlıkla sınırı geçerek tutuklanan 2 Yunan askerinin farklı konular olduğunu belirttim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ege ve Kıbrıs konuları ile mülteci sorununu da görüştüklerini ifade eden Çipras, Erdoğan ile görüşmesini "Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi" sözleriyle değerlendirdi.