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Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü!
Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek belirli seviyelere kadar gelerek dengelendi. Çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz bugün altın fiyatları
Altın fiyatları gün içerisinde dalgalı seyirle başlarken doların küresel çapta güç kazanmasıyla altın fiyatları grafiğini aşağıya çevirdi.
Ticaret savaşı geriliminin ABD'nin dış ticaret açığını olumlu etkileyebileceği düşüncesi de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azaltıyor.
Analistler altın fiyatlarında 1250 noktasının direnç, 1190 seviyesinin ise kuvvetli destek olduğunu belirtiyor. Altın fiyatlarında anlamlı bir iyileşme için 1250 eşiğinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
194,23 TL
194,53 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.246,50 TL
1.246,66 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
310,77 TL
318,06 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.268,00 TL
1.283,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
619,60 TL
636,11 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
177,14 TL
177,41 TL
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