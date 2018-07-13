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13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir savunma tesisini ziyaret edecek, May ve Kraliçe İkinci Elizabeth ile ayrı ayrı görüşecek.
(Londra)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/14.00)
- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 45'i tutuklu 147 polisin yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
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