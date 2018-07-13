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Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir otelde FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen kıdemli üsteğmen kaldığı odada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir otelde FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen kıdemli üsteğmen kaldığı odada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarla FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin ilçede bir otelde kaldığı tespit edilmesiyle, Terörle Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen polis ekipleri Kıdemli Üsteğmen R.G.'yi bulunduğu odada gözaltına aldı.
Yapılan operasyonun ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kıdemli Üsteğmen R.G. buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
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