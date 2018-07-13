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İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı...
Kamuoyunda "Adnan hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve müridlerine yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya baskın düzenlenmişti.
Ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı.
Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.
İşte o anlar:
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