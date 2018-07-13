1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi

TODAİE, YÖK kararıyla her türlü araç, gereciyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
13 Temmuz 2018 01:01
Yazdır
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi

(TODAİE), YÖK Genel Kurulunun 12.7.2018/455 sayılı kararıyla her türlü araç, gereç, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşiviyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 2,037 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EGM'den, ihraç edilen 9 bin polisin itiraz süreci için açıklama
12 Temmuz 2018 20:18		 15 Temmuz etkinlik programı belli oldu
12 Temmuz 2018 15:53
İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı
12 Temmuz 2018 14:51		 Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
12 Temmuz 2018 14:33
İBB'den megakentin yollarına 2 milyon ton asfalt
12 Temmuz 2018 11:34		 İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
12 Temmuz 2018 10:45
İlçe müftüsü adayları 35 gündür bekliyor
12 Temmuz 2018 10:05		 Kamuda CEO dönemi başladı
12 Temmuz 2018 07:35
Terör mağdurları villalara taşınacak
12 Temmuz 2018 06:40		 ATM memuru dönemi bitiyor
12 Temmuz 2018 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler
Isparta'da FETÖ Operasyonu: 14 rütbeli asker tutuklandı
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlemek 2
Carlos Kameni 1
dünya 1
cüneyt çakır 2
adnan oktar 4
tarım bakanlığını beklemiyordum 1
ayla 1
gram altın 3
yerry mina 3
la casa de papel 1
SON İLANLAR
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam