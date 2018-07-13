|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
TODAİE, YÖK kararıyla her türlü araç, gereciyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
(TODAİE), YÖK Genel Kurulunun 12.7.2018/455 sayılı kararıyla her türlü araç, gereç, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşiviyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir.
Bu haber 2,037 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI