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'Plazada ölüm' olayında acı gerçek ortaya çıktı

Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, daha önce intihar ettiği ileri sürülen Çet'in ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi. Çet'in düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine ulaşılamadı
13 Temmuz 2018 06:20
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'Plazada ölüm' olayında acı gerçek ortaya çıktı

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.'ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek ölmüştü. Hürriyet'in "20. katın sırrı" manşetiyle 1 Haziran'da gündeme getirdiği olay sonrası başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla değişti.

TIRNAK ALTINDA ŞÜPHELİNİN DNA'SINA RASTLANDI

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.'ya ait olduğu belirlendi. Çet'in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu'nda Çet'in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet'in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi.

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Hürriyet
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