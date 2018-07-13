HDP'li 6 vekil hapse girmemek için meclise girmiş

Erdoğan'ın gündeme getirdiği terör tutuklularının aday olabilmelerine izin veren 'yasal boşluk'tan sadece Demirtaş değil HDP'li 6 isim de yararlandı. 'Terör örgütü üyeliği'nden 9 yıl ceza alan Musa Farisoğulları da Meclis'e girdi.

Terör örgütü PKK yöneticiliği suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığına aday olabilmesine imkan veren 'yasal boşluklar' , terör suçu veya örgütüne üyelik iddiasıyla yargılaması devam eden 7 HDP'li vekilin de Meclis'e girmesine neden oldu. Terör suçundan yargılanan Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Adnan Selçuk Mızraklı 'yıkmaya çalıştıkları devletin kalbi' olan TBMM'ye milletvekili olarak girdi.

BOŞLUK 76. MADDEDE

"Milletvekili seçilme yeterliliği" Anayasa'nın 76. maddesinde düzenleniyor. Buna maddeyle, "En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar" ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanların, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri hükme bağlanıyor.

Anayasa'da "hüküm giymiş olma" şartı arandığı için, Milletvekili Seçim Kanunu'ndaki boşluktan yararlanarak, hükmü kesinleşmemiş olan isimlerin cezaevindeyken aday gösterilmesi, özellikle HDP'nin iki dönemdir bu yöntemi kullanması, devletin zirvesinden tepki gördü. Başkan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın yasal boşluk nedeniyle aday olmasına TBMM'nin yapacağı düzenlemeyle tedbir almasını istedi. Erdoğan, "Temenni ederim ki TBMM o boşluğu dolduracaktır" dedi. Boşluktan sadece Demirtaş değil, çok sayıda HDP'li vekil de yararlanarak Meclis'e girdi. Devleti yıkmak için silahlı faaliyet gösteren terör örgütü PKK'ya üye olmak, yardım ve yataklık iddiasıyla yargılamaları süren birçok isim TBMM'ye seçildi.

KADEMELİ KISITLAMA

HDP'nin özellikle terör suçlarıyla bağlantılı isimlerin yargılamadan kaçırılması olarak algılanan bu stratejisine karşı Meclis'teki hukukçular da yeni dönemde bazı düzenlemelerin yapılabileceğini belirttiler. Hukukçular, hakkında soruşturma açılan ve ardından da soruşturmanın ciddiyetiyle bağlantılı olarak haklarında "kamu davası" açılmış kişiler için, özellikle "terör ve devlete karşı işlenen suçlar" açısından bir alt düzenleme yapılabileceğine işaret ettiler. Bu kapsamda söz konusu kişiler için "tedbiren", "kamu davası açılması", "tutuklanma" ve "kesinleşmemekle birlikte hüküm giymesi" gibi kademelere göre belirli "hak kısıtlamaları"nın gündeme gelebileceğini ifade ettiler. Açılan davanın nihai kararının oluştuğunda, "bu tedbirin kaldırılması"nın ve kişinin, söz konusu hakları tekrar kullanmaya başlamasının mümkün olabileceği kaydedildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESi' VEKiL

Yasal boşluktan yararlanarak TBMM'ye giren Musa Farisoğulları, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, cezası Yargıtay tarafından kesinleştirilmediği için Meclis'e girebildi. Yine İmam Taşçıer'in, 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılaması sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Sur'da başlattığı hendek-barikat eylemlerinde, devleti suçlayan açıklamalar yapan Remziye Tosun da Meclis'e giren isimler arasında yer aldı. Tosun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava bulunuyor. HDP'li Garo Paylan, Hişyar Özsoy hakkında ise terör soruşturmaları kapsamında fezlekeler bulunuyor. Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanması sürüyor. Öte yandan son dönem yaptığı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla devlete iftiralar atan ve davaları sürerken Barış Atay ve Ahmet Şık da CHP'nin oylarıyla HDP milletvekili seçildi.