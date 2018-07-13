Ümmetin ümidini çalacaklardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 7 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, "Bu insanlar bu olayı başarsalardı ülkemiz elimizden çıkacaktı, müstemleke bir devlet haline gelecektik. Yalnızca Türkiye değil, bu ümmetin ümidi kaybolacaktı." dedi.

İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı olan Ala, 15 Temmuz 2016 gecesi 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda çıkan çatışmada FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonucunda vücuduna 7 kurşun isabet etti, karaciğeri hasar gördü, parmağı koptu, dalağı delindi, kaburgaları kırıldı. Gazi Tuğgeneral Ala, darbe girişimine karşı gösterdiği yararlılık dolayısıyla Devlet Övünç Madalyası ile taltif edildi.

2 YILDA 13 AMELİYAT

Ala, "Vurulup hastaneye düştükten sonra geçen 4 günü hatırlamıyorum. 4 gün komada, 10 gün yoğun bakımda kaldım. 1.5 ay hastanede yattım" diye konuştu.

2 yılda 13 ameliyat geçirdiğini dile getiren Ala, "Bir parmağım yok, eksikliğini elbette hissediyorum ama aynı zamanda da gururlanıyorum. O parmağın inşallah beni cennette beklediğine, cennette dünyada yaptıklarıma şahitlik edeceğine de inanıyorum" dedi.

15 Temmuz günü mesainin ardından eve gittikten sonra televizyonda tankları görünce şoka uğradığını söyleyen Davut Ala "15 Temmuz yalnızca aziz milletimize ve devletimize karşı yapılmış bir hareket değil ümidini Türkiye'ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimize karşı da yapılmış bir darbe girişimidir. Bu halk, bu topraklarda, bu coğrafyada yaşadığı sürece hiçbir emperyalist güç, fraksiyon ve şahsın bizi bölüp parçalamaya gücü yetmeyecek, aksine biz ezilmiş, kendilerine önderlik etmemizi isteyen halklara öncülük edecek bir millet olarak ilelebet varlığımızı sürdüreceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Zorluklar olacaktır mutlaka ama yılmayacağız" ifadesini kullandı.