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'15 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti'nin fişinin çekilmek istendiği gündür'

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Diriliş ve Direniş" panelinde konuşan güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar "15 Temmuz günü bir darbe değildir. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin fişini çekmek istenildiği bir operasyondur." dedi
13 Temmuz 2018 07:20
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'15 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti'nin fişinin çekilmek istendiği gündür'

Eyüpsultan Belediyesi, 15 Temmuz hain kalkışmasının 2. yıldönümünde "15 Temmuz Diriliş ve Direniş" paneli düzenledi. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panele Eyüpsultan Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra gazeteci yazar Arda Zentürk, gazeteci Süleyman Özışık, güvenlik uzmanı Mete Yarar ve gazeteci yazar Ersoy Dede katıldı. Panelde 15 Temmuz hain kalkışmasının 2. yıldönümünde o gün yaşananlar anlatılırken bundan sonra nelerin yapılması gerektiği konuşuldu.

"15 TEMMUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN FİŞİNİN ÇEKİLMEK İSTENDİĞİ BİR OPERASYONDUR"

Panelde konuşma yapan güvenlik uzmanı Mete Yarar , "15 Temmuz'da darbe olsaydı kendi hayatıma devam ederdim, diyen kişilerle karşılaşıyorum. Ben buna katılmıyorum. Ben açık ve net söylüyorum bu bir darbe değildir.15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin fişinin çekilmek istendiği bir operasyondur.15 Temmuz günü bir daha Türkiye olamayacağımız bir gündür. Bunu anladığımız gün 15 Temmuz'da başımıza ne geleceğini anlamış olacağız. Onun için biz 15 Temmuz'un dokümanını çıkarırken 250 şehit doğru kavram. Peki terör örtü yüzünden verdiğimiz şehitler Afrin'de, DEAŞ'la mücadelede, Ankara ve İstanbul'da verdiğimiz şehitler hesaplarsak bilanço Kıbrıs Harekatı'nda verdiğimizden daha fazladır.15 Temmuz darbe girişimi sadece 15 Temmuz'la başlamadı. Bu örgüt uzun zamandan beri alttan alttan silahlı bir saldırı yapmamış olsa bile silahlı eylemden daha fazla zarar verecek bir operasyonun altına imza atmıştı. İstihbarat yeni yeni görmeye başlıyoruz nasıl sızdıklarını. Şırnak'ta, Gabar 'da o bölgede yakalanan silahları gördünüz mü? Lütfen 15 Temmuz'u yaşadık bitti hadi arkadaşlar evlerimize dağılalım demeyelim. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyelim.15 Temmuz'da baştan başlayarak gelen bir süreçtir. Bugün bu isimle yarın başka bir isimle devam edecekler. Bu örgüte bir isim koymamız gerekirse bu örgüt Doğu Almanya İstihbarat Örgütü'dür.15 Temmuz'a gelen sürece nasıl hata yaptık? Bu süreci yaşamamak için ne yapmamız gerekiyor? 15 Temmuz'u küçümseyenlere gülüp geçecek miyiz, yoksa suratlarına vurmaya devam mı edeceğiz? Ben devam edeceğim" dedi

"15 TEMMUZ'DA 17-25 YAŞ ARASI 47 ÇOCUĞUMUZ ŞEHİT OLMUŞ"

Gazeteci yazar Süleyman Özışık "AK Parti kurulduğundan beri kendi çapımda desteklemeye çalışıyorum. Siz 90 yıl boyunca bu milletin milli ve manevi değerlerine dokunamamışsanız bir parti gelip ilk senesinde bu değerlere dokunabilmişse beni kazanabilmişse bu parti benim için evladır diyorum.15 Temmuz'da 17-25 yaş arası 47 çocuğumuz şehit olmuş. Cumhurbaşkanımızın evinin önüne 17 yaşında bir genç binleri toplayıp götürmüş.15 Temmuz günü Ankara'da helikopterle ateş ediliyor bizim vatandaşımız bir eli cebinde bir elinde sigara dediği şey. Senin benzinin bitmeyecek mi, diyor. Dünya üzerinde böyle bir millet yok bulamasınız. Siz yarın torunlarınıza ben Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adamın döneminde yaşadım diyeceksiniz. Ben Allah'a hamd ediyorum bu dönemde yaşadığım için. İnanın Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde olmasaydı tarumar olmuştuk" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlayacak 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü, tiyatro ve belgesel gösterimi, sergi, mehter şehit isimleri yoklaması, halk koşusu, bisiklet turu, panel, yürüyüş, şehitlik ziyaretleri, gazi söyleşileri ve demokrasi nöbetleri olacak. İHA

İhlas Haber Ajansı
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