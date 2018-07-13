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Yeni kabineyle ilk toplantı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesiyle, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de sözcüsü olması bekleniyor. Yeni kabinenin gündeminde, "100 günlük eylem planı" olacak
13 Temmuz 2018 07:35
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Yeni kabineyle ilk toplantı bugün yapılacak

Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından bugün, yeni sistemin geçen hafta açıklanan, "Cumhurbaşkanlığı kabinesi"yle ilk toplantısını Beştepe'de yapacak. Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 12 isim ilk kez kabine toplantısında hazır bulunacak. Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camii'nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak.

İlk mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında, "İlk 100 gün", "İkinci 100 gün" ve "6 aylık" olmak üzere üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni dönem ele alınacak, bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçireceği projeler görüşülecek. Erdoğan'ın sık sık vurgu yaptığı bürokrasinin azaltılmasına dair atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Yeni kabineye ilk mesajını, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından veren Erdoğan, "bürokrasi yerine hizmet üreten bir devlet yapısının oluşturulması" vurgusu yapmıştı.

Toplantıda, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan oluşturulan dokuz kurul ile dört ofis hakkında da bakanlara bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın bakanlıklar, kurul ve ofislerin birbiri ile koordineli çalışması konusunda hassas olunmasını isteyeceği kaydedildi.

Kıvanç El
Milliyet
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