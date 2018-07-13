Lise tercihlerinde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), liselere geçişte getirdiği yeni sistem kapsamında tercih işlemleri bugün sona eriyor. Yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin tercihlerine göre yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 126 bin 240 olarak belirlenmişti. Sınava başvuran öğrenci sayısı 996 bin civarında. Yani öğrencilerin ancak yüzde 13'ü bu liselere yerleşecek.

Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini tercih edenlerin şansı ise yüzde 8. Peki, yerleştirmeler nasıl yapılacak, kim daha şanslı, hiçbir tercihine yerleşemeyen ya da istediği okulu kazanamayanlar ne olacak? Tercihlerini yapan veli ve öğrencilerin şimdi kafalarında bu sorular var.

Öncelikle yapılan tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerektiğini hatırlatmakta yarar var. Tercihler onaylatıldıktan sonra tercih süresi bitene katar, her türlü düzeltme işlemi yine okul müdürlüklerine başvurarak yaptırılabilecek. Tercihini onaylatmayan öğrenciler, tercih yapmamış sayılacak. Yine Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler, yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

Tercihlerin, kılavuza uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacak. Son bir hatırlatma, tercih yapmayan, hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık liseye yerleşecek. Bu öğrenciler ile kazandığı okulu değiştirmek isteyenler için nakil döneminde yeni bir şans tanınacak.

Tercih sıralaması önemli

- Sınava girip sınavla öğrenci alan okullar arasından tercih yapan öğrenciler öncelikle bu okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecekler.

- Sınavla alan okullarda sınav puanının eşitliği halinde yerleştirmelerde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8., 7. ve 6. sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılacak.

- Sınav puanıyla tercih ettiği okullardan birine yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Sınavla yerleşemeyen öğrenciler, Yerel Yerleştirmeye göre bir okula yerleştirilecekler.

- Yerel Yerleştirme işlemleri ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak.

En son kriter yaş

- Burada öğrencileri avantajlı duruma getiren birkaç durum var. Örneğin öğrenci, ikamet adresine göre bulunduğu "Kayıt Alanı"ndan okul tercih etmesi durumunda, aynı okulu tercih eden "Komşu Kayıt Alanı"ndaki öğrencilerden; "Komşu Kayıt Alanında" bulananlar da "Diğer" kayıt alanlarındaki öğrencilere göre avantajlı olacak.

- Yine "Kayıt Alanında" bir ortaokulda okuyan öğrenci de "Komşu Kayıt Alanında" okuyan öğrenciye göre avantajlı olurken, en dezavantajlı durumdakiler "Diğer Kayıt Alanından" tercih yapanlar olacak. Aynı durumdaki öğrenciler arasından bulunduğu "Kayıt Alanında" bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci de az okuyanlara göre avantajlı durumda.

- Öğrencilerin tercih sıralamaları da yerleştirme bakımından avantaj sağlayacak. Örneğin tüm şartları eşit olan öğrencilerden, bir okulu ilk tercihine yazanlar yerleştirmelerde daha şanslı.

- Eşitlik durumlarında, OBP'si yüksek olma, 8. sınıfta okula devam durumu, son olarak da yaşça küçük olan öğrencilere yerleştirmelerde öncelik verilecek.

- Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihlerinden birine yerleşmişse pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacak.

Nakil şansı da var

- Hiçbir tercihine yerleşemeyen, kazandığı okulu değiştirmek isteyenler için nakillerde yeni tercih hakkı tanınacak.

- Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, 6 Ağustos'ta başlayacak, 4 dönem halinde olacak. Nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde ilan edilecek.

- Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

- Nakil tercihlerinde öğrenciler, ilk 2 okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 okul seçilebilecek.

- Sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

- Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

- Nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel okullara kayıt ve nakil işlemleri de yapılabilecek.

- Tüm yerleştirme sonuçları e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığıyla yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Aysel Bozan Yılmaz