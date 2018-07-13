Kum havuzları tuvaletten 2 bin kat kirli

Kum havuzlarının aynı zamanda hayvanların tuvalet ihtiyacını giderdiği yerler olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Yavuz , "Hayvanların dışkılarından barsak parazitlerinin yanı sıra kist hidatik, toksocara gibi çocukların hayati organlarına zarar verebilen parazitlerin bulaşma riski var. Çocuk oyun alanlarına kedi köpek girişinin engellenmesi, evcil hayvanların düzenli veteriner kontrolleri ile parazitlerden arındırılması, hayvan sahiplerinin dışkılarını toplaması yönünde bilincin kazandırılması ve kum havuzlarının kullanılmaması hayvanlardan parazit bulaşmasının önlenmesinde ilk yapılması gerekenler" değerlendirmesini yaptı.

Parklardaki oyun araçlarında bulunan mikropların da çocuk hastalıklarına neden olduğunu kaydeden Prof. Yavuz, "Yoğun mikrop bulunan bu aletlerle çocuğun teması ve elini ağzına götürmesi sonucu bakteri ve amiplerle ishalli hastalığa yakalanabiliyor. Çocukların cildinde sıyrık ya da yara bulunması durumunda salıncak ya da kaydırak gibi aletlerden uçuk mikrobu gibi virüsler, stafilokok gibi bakterilerin bulaşma riski de söz konusu. Ya yaranın iyileşmesi beklenmeli ya da parka gitmeden açık yaraya yara bandı yapıştırılmalı" diye konuştu.