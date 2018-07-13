NATO'da restleşme

ABD ile AB arasındaki siyasi ve ekonomik gerilim gölgesinde başlayan Brüksel'deki NATO zirvesine tarafların çelişkili açıklamaları damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan 'NATO ülkeleri ile savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştık' açıklamasını yalanlayarak, müttefiklerin gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına vermeye kararlı olduğu iddiasını reddetti. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekileceği iddialarına ilişkin, "Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO'dan geri çekileceğini söylemedi." dedi. Macron, "Dün yayınlanan bir tebliğ var. Çok detaylı. 2024 yılına kadar yüzde 2 hedefi doğrulandı. Hepsi bu kadar" dedi.

ALMANYA'YI SAVUNDU

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump'ın Almanya'yı hedef alan sözlerine de bu ülkeye sahip çıkarak set çekti. Macron, "Almanya ile ortak kaderimiz var. Komşuyuz. Avrupa'nın ve Avro Bölgesi'nin iki önemli ülkesiyiz. Almanya'nın yararına olmayan bir karar Fransa'nın yararına da olmaz." ifadelerini kullanırken, "Almanya'yı biliyorum, bir anlaşma imzaladığı zaman anlaşmayı yerine getiriyor. Fransa ve Almanya beraber anlaşmaları yerine getirmeye çalışıyor. Almanya vazgeçilmez ve stratejik bir ortak" vurgusunu yapması dikkat çekti.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ İDDİASI

İttifaktan çıkabileceği yönünde tehditler savurduğu öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar sonra kameralar önüne çıkarak sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. Trump, "ABD, NATO'ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD'ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" dedi.

40 MİLYAR BÜTÇE

Önceki gün çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD'ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90'ını karşılıyordu. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO'ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO'muz var" ifadelerini kullandı.

AYRILIK TEHDİDİ YOK

ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO'dan çekebileceğini ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını kaydeden Başkan Donald Trump, ''ABD'yi NATO'dan çıkarabilirim, ama buna gerek yok, harcamaları artırmayı kabul ettiler'' dedi.

Trump İngiltere'de

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinden hemen sonra, İngiltere'ye ilk resmi ziyareti için geçti. Donald Trump, İngiltere'ye düzenleyeceği ziyarette protestolarla karşılaşacağını hatırlayan bir İngiliz gazeteciye, "Bence bu iyi bir şey. Birleşik Krallık'ta çok sevenim de var. Göçmen politikası hakkında benimle aynı fikirdeler" dedi ve "Bugün Avrupalıları uyardım. Çünkü göçmenler Avrupa'yı ele geçirdi. Bunu yüksek sesle net bir şekilde söyledim" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 'faydasız blok' tepkisi

Brüksel'de önceki gün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisine Rus Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklama "Faydasız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, ittifakın NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla Moskova ile diyalog kapılarını açık tuttuğu da belirtilmişti.

Gürcistan'a yeşil ışık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak." dedi. Stoltenberg, zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler." ifadelerini kullandı. Açıklamanın Trump-Putin görüşmesinden hemen önce gelmesi, ittifakın Avrupalı üyelerinin bütçe karşılığında Gürcistan pazarlığı mı yaptı sorusuna yol açtı. Rusya, NATO'nun Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da genişlemesini güvenlik tehdidi olarak görüyor. Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi.