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Nükleer enerjide ilk atık 2030'da Rusya'ya

Akkuyu Nükleer Santrali bölgede enerji denklemini yeniden şekillendirirken, ortaya akla ziyan dedikodular yayılıyor
13 Temmuz 2018 08:15
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Nükleer enerjide ilk atık 2030'da Rusya'ya

Akkuyu'dan çıkacak atıkların Toros Dağları'nda saklanacağı yönünde ortaya atılan dedikoduların kamuoyunda soru işareti oluşturmak için kasıtlı çıkarıldığı anlaşıldı. 2023'te devreye alınacak Akkuyu'dan ilk atık 2030'da çıkacak ve bu atıklar Rusya'ya yollanacak.

KASITLI OLARAK ORTAYA ATILIYOR

Ankara'da resmi kaynaklar, nükleer enerjinin en önemli dezavantajı olan atıklar konusundaki söylentilerin kasıtlı olarak dile getirildiğine dikkat çekiyor. Çünkü bu atıkları emniyetli olarak saklayabilmek mümkün. Bazı çevrelerin hemen 'atık sorunu' başlığı ile projeyi karalamaya çalıştığını anlatan yetkililer dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da bu konuda da net açıklama yaptığını hatırlattı.

ATIKLAR TOROSLAR'A GİDECEK YALANI

Nükleer atıkların Toros Dağları'nda saklanacağı yalanıyla kamuoyunun bilinçli olarak yanıltmayı amaçlandı belirtiliyor. Konuyla yakından ilgili olan kaynaklar, "Milyonlarca yıl boyunca radyoaktif etkisi süren atıklar olacak yalanı yayılıyor. Herkes bilsin ki; atıklar Rusya'ya yollanacak. Ruslar atıkları alacaklarını açıkladı" dedi.

  • 2030'DA İLK ATIK OLUŞACAK
  • Nükleer santrallerde kullanılan yakıtların atıklarının 7 yıl sonra biriktiğini anlatan uzmanlar ise şu bilgilendirmede bulunuyor: " Akkuyu NGS, 2023'de devreye girecek. Bu atıklar 7 yıl sonra çıkacak. Dolayısıyla Rusya'ya gidecek ilk atık da 2030 yılında ortaya çıkmış olacak."

RİSK YÖNETİM PLANI YAPILIYOR

Atıkların Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı ve Boğaz'ı geçerek Rusya'ya gemiyle taşınacağını anlatan uzmanlar, gemi kaza ve saldırıları ile ilgili de risk yönetim çalışmasının yapılacağını kaydetti. Atıkların taşınmasının yanı sıra nerede, nasıl depolanacağına ilişkin de çalışma yapılıyor.

Cahit Saraçoğlu

Yeni Şafak
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